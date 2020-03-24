2020-03-24T13:35:46+03:00
Общество

В Тольятти мужчина убедил незнакомца взять ему в кредит телефон

Сумма покупки превысила 100 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Подозреваемый нашелся спустя год поискаПодозреваемый нашелся спустя год поискаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Тольятти раскрыли нашли предполагаемого мошенника. Дело в том, что в апреле минувшего года местный житель стал жертвой незнакомого человека, который попросил его оформить кредит.

– Злоумышленник заверил, что будет вовремя оплачивать счета, а также предложил вознаграждение – 5 тысяч рублей за услуги. Сумма кредита за телефон и аксессуары к нему составила более 100 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрение пало на 42-летнего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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