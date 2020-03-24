Масштабная спецоперация: УФСБ России накрыли крупную преступную группу

24 Март 2020 2020-03-24T13:56:33+03:00

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УФСБ России совместно со следственным отделом МВД России предотваратили деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных банковских карт. Их криминальный бизнес осуществлялся через более 90 интернет-магазинов.

– Они располагались в 11 субъектах страны, в том числе и Самарской области. В ходе обыска по 62 адресам было изъято более 1 млн долларов США, 3 млн рублей, а также комплютерная техника, паспорта, поддельные документы. Кроме того, было обнаружено огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты, – сообщает пресс-служба УФСБ России.

Всего было задержано более 30 членов группы. Среди них оказались граждане Литвы и Украины. Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU