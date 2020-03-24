Масштабная спецоперация: УФСБ России накрыли крупную преступную группу
УФСБ России совместно со следственным отделом МВД России предотваратили деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных банковских карт. Их криминальный бизнес осуществлялся через более 90 интернет-магазинов.
– Они располагались в 11 субъектах страны, в том числе и Самарской области. В ходе обыска по 62 адресам было изъято более 1 млн долларов США, 3 млн рублей, а также комплютерная техника, паспорта, поддельные документы. Кроме того, было обнаружено огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты, – сообщает пресс-служба УФСБ России.
Всего было задержано более 30 членов группы. Среди них оказались граждане Литвы и Украины. Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU