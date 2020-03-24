Роспотребнадзор: температуру в аэропортах проверяют незаметно, но у каждого
В международных аэропортах России установлены стационарные тепловизоры таким образом, чтобы каждый пассажир проходил через этот контроль. Это рассказала в интервью kp.ru главный санитарный врач России Анна Попова.
- Когда вы спускаетесь с борта самолета на территории Российской Федерации, в любом международном аэропорту, вы чаще всего не замечаете, но всегда над потоком людей в специально отведенных местах висит тепловизионное оборудование, - отметила Анна Попова.
Она подчеркнула, что такая защита устанавливалась еще в 2014-205 годах. Тогда была сложная ситуация с лихорадкой Эбола. Теперь же меры еще ужесточены: помимо автоматической проверки также работают те, кто подходит к потоку пассажиров с переносным тепловизором.
Также она уточнила, что сегодня междугороднее сообщение с другими странами осуществляется только по приницпу "Столица-столица".
ИСТОЧНИК KP.RU