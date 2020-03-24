2020-03-24T14:27:53+03:00
Общество

Роспотребнадзор: температуру в аэропортах проверяют незаметно, но у каждого

Стационарные тепловизоры установили еще из-за ситуации с лихорадкой Эбола
Анастасия МЫШКИНА
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Ручные тепловизоры - это дополнительная мераРучные тепловизоры - это дополнительная мераФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В международных аэропортах России установлены стационарные тепловизоры таким образом, чтобы каждый пассажир проходил через этот контроль. Это рассказала в интервью kp.ru главный санитарный врач России Анна Попова.

- Когда вы спускаетесь с борта самолета на территории Российской Федерации, в любом международном аэропорту, вы чаще всего не замечаете, но всегда над потоком людей в специально отведенных местах висит тепловизионное оборудование, - отметила Анна Попова.

Она подчеркнула, что такая защита устанавливалась еще в 2014-205 годах. Тогда была сложная ситуация с лихорадкой Эбола. Теперь же меры еще ужесточены: помимо автоматической проверки также работают те, кто подходит к потоку пассажиров с переносным тепловизором.

Также она уточнила, что сегодня междугороднее сообщение с другими странами осуществляется только по приницпу "Столица-столица".

ИСТОЧНИК KP.RU

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