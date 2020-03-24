2020-03-24T15:16:32+03:00
Общество

Прямые авиаперелеты из Самары до Парижа планируют запустить с 1 мая 2020 года

Об этом сообщается в проекте областной программы о развитии транспортной системы
Сергей СМИРНОВ
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Будет ли изменена дата запуска рейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире неизвестноБудет ли изменена дата запуска рейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире неизвестноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство транспорта Самарской области рассказало, когда же можно будет долететь из Самары в Париж прямым рейсом. Как следует из сведений областной программы о развитии транспортной системы, запустить авиасообщение между самарским регионом и столицей Франции областные власти хотят с 1 мая текущего года.

В областном бюджете на субсидирование воздушных перевозок заложено 98,7 млн рублей, большая часть из которых- 50 млн- будет направлена как раз на субсидирование маршрута до Парижа.

Чиновники считают, что введение нового направления будет способствовать развитию международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности.На территории Самарской области функционируют предприятия и организации с участием французского бизнеса. К ним относятся АО «АВТОВАЗ», ЗАО ГК «Электрощит»-ТМ «Самара», АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» и другие.

При этом неизвестно, будет ли изменена дата запуска рейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Напомним, работник одного из самарских предприятий, прилетевший из Франции, оказался зараженным коронавирусом. На данный момент в регионе зафиксировано 9 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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