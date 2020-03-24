2020-03-24T16:14:12+03:00
Происшествия

Тропический рай круглый год: самарцу вынесли приговор за то, что выращивал в своем гараже коноплю

Вложения не окупились: силовики нагрянули до того, как мужчина получил урожай
Александра БУДАЕВА
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В обычном гараже в Самаре полицейские обнаружили 24 куста коноплиВ обычном гараже в Самаре полицейские обнаружили 24 куста коноплиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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24 куста конопли обнаружили полицейские 29 ноября прошлого года при обыске в обычном с виду гараже. Отличный урожай мог бы получить мужчина, проживавший неподалеку от Стационарного переулка, где находился "гараж с сюрпризом".

Самарец ранее был замечен в употреблении наркотиков. Следствие считает, что таким образом он решил сэкономить.

Почитал в интернете, что нужно для хорошего урожая, закупил все необходимое, переоборудовал гараж в эдакий рай для конопли, чтобы растению было комфортно, тепло и светло. Потом регулярно ходил туда, ухаживал за ростками, следил за соблюдением температурного режима (дело-то осенью уже было).

Но порадоваться урожаю ему не пришлось - пришли полицейские, растения изъяли, а самого самарца отдали под суд.

- Ему вменяли незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Свою вину на суде он полностью признал, кроме того, она подтверждалась другими материалами уголовного дела, в том числе показаниями свидетелей и результатами экспертизы.

Суд в итоге признал мужчину виновным, но строго наказывать не стал - его приговорили к одному году ограничения свободы и обязали пройти лечение от пристрастия к наркотикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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