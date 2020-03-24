Жителям Самарской области рассказали, в каких банкоматах не получится снять деньги из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T15:42:27+03:00

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Жителям России порекомендовали больше использовать безналичные формы оплаты. Это связано с эпидемиологической ситуацией в мире. По словам представителей Банка России наличные деньги сохраняют коронавирус в течение 3-4 дней. Перед выдачей людей банкноты выдерживают до 14 дней. Но несмотря на это жителям не стоит опасаться дефицита наличных денег.

– Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, – заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Подобные меры борьбы с распространением вируса активно применялись в Китае. Там многие магазины ввели запрет на прием наличных денег. Отмечается, что выдача наличных будет доступна для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги. В этом случае деньги в устройстве идут в разные боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU