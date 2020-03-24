Под Самарой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая не услышала его приближения
Жуткая трагедия произошла 20 марта в Самарской области. В Чапаевске поезд насмерть сбил 14-летнюю Ирину Д., которая ближе к вечеру возвращалась домой из гимназии.
- Она шла в капюшоне и наушниках и не услышала приближение железнодорожного состава. От удара девушку откинуло, она погибла. Машинист пытался применить экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
На месте происшествия работали оперативные службы. Сейчас по факту трагедии представители СК на транспорте проводят проверку.
Правоохранители напоминают, что железную дорогу нужно переходить только в установленных местах. Также необходимо смотреть по сторонам и не ходить по рельсам, тем более в наушниках, когда ничего не слышно.
ИСТОЧНИК KP.RU