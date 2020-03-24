2020-03-24T16:01:17+03:00
Общество

Проконтролирует исполнение поручений президента: у Самарской области новый Главный федеральный инспектор

На эту должность назначен Юрий Рожин
Егор ТКАЧЕНКО
Поделиться:
Рожин до нового назначения занимал должность вице-губернатора ФОТО: Правительство Самарской областиРожин до нового назначения занимал должность вице-губернатора ФОТО: Правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 марта, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявили о новом назначении. На должность Главного федерального инспектора по региону назначен Юрий Рожин. Ранее он занимал должность вице-губернатора.

– Юрий Рожин знает про Самарскую область фактически все. Он имел возможность ознакомиться с работой всех предприятий, общественных и политических организаций. Желаю ему успехов в этой должности и благодарю Игоря Комарова за то, что выбор пал на человека, для которого Самарская область стала второй Родиной, который давно и честно искренне влюблён в Самарскую землю, – сказал Дмитрий Азаров.

В разные годы Рожин руководил региональным управлением ФСБ, руководителем департамента по вопросам порядка, а также исполнял обязанности руководителя Администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что должность Главного федерального инспектора – одна из ключевых должностей госслужбы. Этот человек осуществляет контроль за исполнением поручений президента страны в субъекте, а также координирует работу территориальных и федеральных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области на трассе перевернулась грузовая «Газель»
Билайн предоставит абонентам доступ к домашнему интернету и телевидению при нулевом балансе
Самарский медуниверситет – в десятке лучших медицинских вузов страны
Коронавирус в Самару новая заболевшая привезла из Италии
Проконтролирует исполнение поручений президента: у Самарской области новый Главный федеральный инспектор
Под Самарой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая не услышала его приближения
Жителям Самарской области рассказали, в каких банкоматах не получится снять деньги из-за коронавируса
Тропический рай круглый год: самарцу вынесли приговор за то, что выращивал в своем гараже коноплю
Прямые авиаперелеты из Самары до Парижа планируют запустить с 1 мая 2020 года
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 марта выросло до 10 человек
Роспотребнадзор: температуру в аэропортах проверяют незаметно, но у каждого
Масштабная спецоперация: УФСБ России накрыли крупную преступную группу
Тольяттинским больницам предложили маски по 35 рублей
В Тольятти мужчина убедил незнакомца взять ему в кредит телефон
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг