Проконтролирует исполнение поручений президента: у Самарской области новый Главный федеральный инспектор

24 Март 2020 2020-03-24T16:01:17+03:00

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Сегодня, 24 марта, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявили о новом назначении. На должность Главного федерального инспектора по региону назначен Юрий Рожин. Ранее он занимал должность вице-губернатора.

– Юрий Рожин знает про Самарскую область фактически все. Он имел возможность ознакомиться с работой всех предприятий, общественных и политических организаций. Желаю ему успехов в этой должности и благодарю Игоря Комарова за то, что выбор пал на человека, для которого Самарская область стала второй Родиной, который давно и честно искренне влюблён в Самарскую землю, – сказал Дмитрий Азаров.

В разные годы Рожин руководил региональным управлением ФСБ, руководителем департамента по вопросам порядка, а также исполнял обязанности руководителя Администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что должность Главного федерального инспектора – одна из ключевых должностей госслужбы. Этот человек осуществляет контроль за исполнением поручений президента страны в субъекте, а также координирует работу территориальных и федеральных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU