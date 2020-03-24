2020-03-24T16:04:33+03:00
Общество

Коронавирус в Самару новая заболевшая привезла из Италии

Всего на 24 марта 2020 года зарегистрированы 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Анализы на коронавирус у женщины подтвердилисьАнализы на коронавирус у женщины подтвердилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Зарегистрирована десятая заболевшая коронавирусом в Самаре. Стало известно, что женщина вернулась из Италии. Как сообщили в Роспотребнадзоре, сейчас все пациенты госпитализированы и находятся в специальных инфекционных боксах.

- Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - отметили в Роспотребнадзоре.

В состоянии средней тяжести находится один человек.

Сейчас в Самаре достаточно тест-систем для выявления коронавируса в анализах. Их делают пациентам с симптомами коронавирусной инфекции. В стационарах готовы принимать больных с подозрением на это заболевание.

Сегодня 14-дневный карантин должны пройти все, кто вернулся из стран с опасной обстановкой. Если у них нет возможности для изолированного проживания, таких граждан готовы поместить в обсерваторе.

Пожилых граждан особенно просят оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом.

Ну а чтобы не заразиться, нужно соблюдать правила личной гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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