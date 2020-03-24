Самарский медуниверситет – в десятке лучших медицинских вузов страны

24 Март 2020 2020-03-24T16:24:03+03:00

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Проект МИА «Россия сегодня» «Социальный навигатор» провел исследование востребованности вузов в 2019 году. Из 50 медицинских учебных заведения Самарский государственный медицинский университет занял девятую позицию.

– Оценка проводилась по нескольким показателям: доля выпускников, получивших работу, цитирование трудов сотрудников, а также коммерциализация интеллектуального продукта организации, – говорится в сообщении исследования.

Всего за минувший год было сопоставлено 436 вуза. Проект специализируется на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU