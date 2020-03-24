Самарский медуниверситет – в десятке лучших медицинских вузов страны
Проект МИА «Россия сегодня» «Социальный навигатор» провел исследование востребованности вузов в 2019 году. Из 50 медицинских учебных заведения Самарский государственный медицинский университет занял девятую позицию.
– Оценка проводилась по нескольким показателям: доля выпускников, получивших работу, цитирование трудов сотрудников, а также коммерциализация интеллектуального продукта организации, – говорится в сообщении исследования.
Всего за минувший год было сопоставлено 436 вуза. Проект специализируется на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды.
ИСТОЧНИК KP.RU