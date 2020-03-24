2020-03-24T17:08:45+03:00
Общество

В Самарской области на трассе перевернулась грузовая «Газель»

Водителю пришлось срочно вызывать скорую помощь
Владислав КИРСАНОВ
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Влияние на дорожную обстановку оказали погодные условияВлияние на дорожную обстановку оказали погодные условияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 23 марта, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП. 35-летний водитель «Газели» в сложных условиях снегопада не выбрал безопасную скорость на дороге. Это привело к тому, что мужчина не справился с управлением, после чего его автомобиль перевернулся.

– Водителю потребовалась срочная медицинская помощь. Его госпитализировала в больницу бригада скорой помощи. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим. Особо важно сохранять бдительность в сложных погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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