В Самаре от африканской чумы мрут кабаны

24 Март 2020 2020-03-24T18:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре нашли очаг распространения африканской чумы свиней. От нее пали четыре кабана, которых обнаружили в Красноглинском районе. После того как ветеринары провели обследование, они нашли в трупах вирус АЧС.

- Сейчас будут сожжены трупы павших животных, продезинфицированы место сжигания и место, где нашли тела, - рассказали в управлении Россельхознадзора по региону.

Также Департамент ветеринарии подготавливает документы, чтобы установить карантин в Красноглинском районе. Эпизоотическую ситуацию контролируют в Россельхознадзоре. Здесь намерены не допустить распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU