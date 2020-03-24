2020-03-24T18:48:53+03:00
Общество

В Самаре от африканской чумы мрут кабаны

Очаг нашли в Красноглинском районе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Очаг нашли в Красноглинском районеОчаг нашли в Красноглинском районе
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В Самаре нашли очаг распространения африканской чумы свиней. От нее пали четыре кабана, которых обнаружили в Красноглинском районе. После того как ветеринары провели обследование, они нашли в трупах вирус АЧС.

- Сейчас будут сожжены трупы павших животных, продезинфицированы место сжигания и место, где нашли тела, - рассказали в управлении Россельхознадзора по региону.

Также Департамент ветеринарии подготавливает документы, чтобы установить карантин в Красноглинском районе. Эпизоотическую ситуацию контролируют в Россельхознадзоре. Здесь намерены не допустить распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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