В Самаре закроют кинотеатры, ночные клубы и развлекательные заведения
В Самаре перестанут работать кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, все развлекательные центры и детские игровые комнаты. Это делается в рамках борьбы с распространением коронавируса в России. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба в Москве. Постановление подписала Татьяна Голикова.
Также необходимо ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, - отмечается в документе на сайте правительства РФ.
Также регионам рекомендовано поискать места для содержания на карантине граждан, которым негде самоизолироваться.
Контролировать меры ограничения должен Роспотребнадзор
ИСТОЧНИК KP.RU