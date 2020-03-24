В Самаре закроют кинотеатры, ночные клубы и развлекательные заведения

24 Март 2020 2020-03-24T19:19:57+03:00

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В Самаре перестанут работать кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, все развлекательные центры и детские игровые комнаты. Это делается в рамках борьбы с распространением коронавируса в России. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба в Москве. Постановление подписала Татьяна Голикова.

Также необходимо ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, - отмечается в документе на сайте правительства РФ.

Также регионам рекомендовано поискать места для содержания на карантине граждан, которым негде самоизолироваться.

Контролировать меры ограничения должен Роспотребнадзор

ИСТОЧНИК KP.RU