Только по записи: стало известно, как будут работать МФЦ Самарской области из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T19:27:13+03:00

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Стало известно, как будут работать МФЦ из-за коронавируса в Самарской области. Режим работы МФЦ в регионе из-за пандемии изменился. В частности, стало известно, что все МФЦ Самарской области будут работать только по предварительной записи. На новый режим МФЦ перйдут уже до конца этой недели.

Где можно предварительно записаться на приме в МФЦ, уже известно. Это можно сделать на нескольких электронных ресурсах. В их числе портал http://mfc63.samregion.ru, а также мобильное приложение «МФЦ Самарской области» (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evol.. и https://apps.apple.com/ru/app/мфц-63/id1488431619). Кроме того, записаться в МФЦ Самарской области можно по телефону (они есть на сайте каждого из МФЦ)

В МФЦ просят самарцев не приезжать на прием заранее, чтобы не создавать очередей и не рисковать заразиться коронавирусом. Кроме того, горожан предупредили, что находиться в помещении МФЦ посторонним без записи будет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU