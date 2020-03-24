2020-03-24T20:01:48+03:00
Происшествия

Сообразили на троих: под Сызранью молодые люди украли с железной дороги 700 тонн чугуна

Похищенные противовесы служили для натяжения контактной сети
Ольга НОВИКОВА
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Утащить тяжелые чугунные противовесы было непросто, но молодые люди очень старалисьУтащить тяжелые чугунные противовесы было непросто, но молодые люди очень старались
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Под Сызранью задержали юную банду, которая обчистила железнодорожные пути. В декабре 2019 года трое молодых людей 16-20 лет похитили с опор контактной сети чугунные противовесы, которые служат для натяжения проводов контактной сети. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выехали на место и выяснили, что злоумышленники разоборудовали четыре опоры контактной сети на перегоне ст. Кашпир – ст. Рябина. Они похитили с них 27 противовесов, общим весом около 700 кг. Ущерб в результате составил около 30 тысяч рублей.

В результате расследования выяснилось, что злоумышленники – трое молодых людей из Ульяновской области. Украденные детали они сдали в металлолом. Сейчас полиция возбудила уголовное дело, и за кражу молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сообразили на троих: под Сызранью молодые люди украли с железной дороги 700 тонн чугуна
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