Фасад и кровлю особняка Сурошникова отреставрируют к концу года

24 Март 2020 2020-03-24T20:55:44+03:00

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Фасад и кровля особняка самарского купца Сурошникова будут отреставрированы к концу года. ОБ этом у себя в соцсети написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

-Проинспектировал ход реставрации памятника федерального значения - особняка Сурошникова на Пионерской. Работы финансируются за счёт собственника – минобороны России и были начаты, в связи с моими обращениями к руководству МО. До конца года фасад и кровля будут закончены, - написал депутат.

Напомним, особняк купца Василия Михайловича Сурошникова был построен перед первой мировой войной по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. Сейчас здание принадлежит министерству обороны, в нем располагался военно-медицинский университет. О необходимости ремонта заговорили в 2014 году, когда фасад начал разрушаться, однако сами работы стартовали в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU