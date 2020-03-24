2020-03-24T22:44:20+03:00
Общество

Резко обеднели: зарплаты самарцев сократились на 9000 рублей

Самарастат опубликовал данные о доходах жителей самарского региона
Ольга НОВИКОВА
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Доходы самарцев снизилисьДоходы самарцев снизилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарастат опубликовал данные о размере номинальной начисленной зарплаты, которую жители региона получили в январе 2020 года. По данным ведомства она составила 35,2 тысячи рублей.

В то же время в декабре 2019 года тот же показатель средней номинальной начисленной зарплаты был на порядок выше – в среднем жители региона положили себе в карман по 44.6 тысяч рублей. Таким образом, за месяц самарцы обеднели аж на 9000 рублей.

Однако эксперты объясняют такое резкое снижение сезонными факторами и новогодними каникулами. Это отчасти подтверждает тот факт, что по сравнению с январем прошлого, 2019 года, средняя зарплата в регионе выросла на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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