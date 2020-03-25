Как настоящие, но не радуют: самарские таможенники "арестовали" поддельные игрушки

25 Март 2020 2020-03-25T06:41:33+03:00

Их везли из Казахстана через Оренбургскую область

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Самарские таможенники задержали фуру с поддельными игрушками. Внутри нашлись более 43 тыс игрушек с признаком контрафактности под марками Legrand, LOL, Hummer, Barbie, PawPatrol.

- Правообладателям причинен ущерб на 15,8 млн рублей, - отметили в Самарской таможне.

Вся партия согласно документам перевозилась как "Игрушки, переключатели". Сейчас таможенники возбудили административные дела за незаконное использование чужого товарного знака и нарушение авторских и смежных прав. Товар изъяли и проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU