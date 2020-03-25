2020-03-25T06:41:33+03:00
Общество

Как настоящие, но не радуют: самарские таможенники "арестовали" поддельные игрушки

Их везли из Казахстана через Оренбургскую область
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарская таможня нашла партию поддельных игрушекСамарская таможня нашла партию поддельных игрушек
Изменить размер текста:

Самарские таможенники задержали фуру с поддельными игрушками. Внутри нашлись более 43 тыс игрушек с признаком контрафактности под марками Legrand, LOL, Hummer, Barbie, PawPatrol.

- Правообладателям причинен ущерб на 15,8 млн рублей, - отметили в Самарской таможне.

Вся партия согласно документам перевозилась как "Игрушки, переключатели". Сейчас таможенники возбудили административные дела за незаконное использование чужого товарного знака и нарушение авторских и смежных прав. Товар изъяли и проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как настоящие, но не радуют: самарские таможенники "арестовали" поддельные игрушки
Резко обеднели: зарплаты самарцев сократились на 9000 рублей
Делом самарского сироты-инвалида, которого обманом оставили без квартиры, займется Следственный комитет РФ
Фасад и кровлю особняка Сурошникова отреставрируют к концу года
Сообразили на троих: под Сызранью молодые люди украли с железной дороги 700 тонн чугуна
В Самаре ужесточили запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса
Только по записи: стало известно, как будут работать МФЦ Самарской области из-за коронавируса
В Самаре закроют кинотеатры, ночные клубы и развлекательные заведения
Коронавирус не пройдет: в Самаре начали дезинфицировать маршрутки
В Самаре от африканской чумы мрут кабаны
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
В Самарской области на трассе перевернулась грузовая «Газель»
Билайн предоставит абонентам доступ к домашнему интернету и телевидению при нулевом балансе
Самарский медуниверситет – в десятке лучших медицинских вузов страны
Коронавирус в Самару новая заболевшая привезла из Италии
Проконтролирует исполнение поручений президента: у Самарской области новый Главный федеральный инспектор
Под Самарой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая не услышала его приближения
Жителям Самарской области рассказали, в каких банкоматах не получится снять деньги из-за коронавируса
Тропический рай круглый год: самарцу вынесли приговор за то, что выращивал в своем гараже коноплю
Прямые авиаперелеты из Самары до Парижа планируют запустить с 1 мая 2020 года
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 марта выросло до 10 человек
Роспотребнадзор: температуру в аэропортах проверяют незаметно, но у каждого
Масштабная спецоперация: УФСБ России накрыли крупную преступную группу
Тольяттинским больницам предложили маски по 35 рублей
В Тольятти мужчина убедил незнакомца взять ему в кредит телефон
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг