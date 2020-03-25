Жители Самарской области сами смогут решить, на что потратить президентский грант 1,5 млрд рублей
Вчера, 24 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты региона. Главной темой обсуждения стали предложения жителей по распределению средств федерального гранта в 1,5 миллиарда рублей. Напомним, ранее губерния получила эти деньги за достижения показателей социально-экономического развития.
Дмитрий Азаров обратился ко всем жителям области и общественным организациям с призывом внести свои предложения, на что потратить средства. Эти мнения собрала воедино Общественная палата Самарской области. Сообщается, что ее члены единогласно выбрали распределение финансов гранта по 7 направлениям. Глава региона попросил узнать мнение всех жителей региона по каждому пункту.
– Чтобы было удобно, предлагаю провести голосование по данному вопросу одновременно со всероссийским голосованием по внесению правок в Конституцию России. На мой взгляд это логично. Люди, которые будут приходить на избирательные участки и высказывать свое мнение по поправкам в Конституцию, одновременно смогут высказать свое мнение и по расходованию средств президентского гранта, – заявил Дмитрий Азаров.
Сообщается, что те направления, которые получат наибольшее количество голосов, будут финансироваться в приоритетном порядке. Но остальные тоже не будут забыты. В работе правительства будут учитываться все варианты распределения денег. Среди вариантов называется возвращение выплат ветеранам труда, а также покупка общественного транспорта, машин неотложной медпомощи, подарков всем новорожденным региона и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU