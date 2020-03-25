2020-03-25T08:32:27+03:00
Общество

Жители Самарской области сами смогут решить, на что потратить президентский грант 1,5 млрд рублей

Голосование по вариантам может пройти в один день с голосованием по правкам в Конституцию России
Егор ТКАЧЕНКО
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Общественная палата Самарской области определила 7 ключевых направлений ФОТО: Правительство Самарской областиОбщественная палата Самарской области определила 7 ключевых направлений ФОТО: Правительство Самарской области
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Вчера, 24 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты региона. Главной темой обсуждения стали предложения жителей по распределению средств федерального гранта в 1,5 миллиарда рублей. Напомним, ранее губерния получила эти деньги за достижения показателей социально-экономического развития.

Дмитрий Азаров обратился ко всем жителям области и общественным организациям с призывом внести свои предложения, на что потратить средства. Эти мнения собрала воедино Общественная палата Самарской области. Сообщается, что ее члены единогласно выбрали распределение финансов гранта по 7 направлениям. Глава региона попросил узнать мнение всех жителей региона по каждому пункту.

– Чтобы было удобно, предлагаю провести голосование по данному вопросу одновременно со всероссийским голосованием по внесению правок в Конституцию России. На мой взгляд это логично. Люди, которые будут приходить на избирательные участки и высказывать свое мнение по поправкам в Конституцию, одновременно смогут высказать свое мнение и по расходованию средств президентского гранта, – заявил Дмитрий Азаров.

Сообщается, что те направления, которые получат наибольшее количество голосов, будут финансироваться в приоритетном порядке. Но остальные тоже не будут забыты. В работе правительства будут учитываться все варианты распределения денег. Среди вариантов называется возвращение выплат ветеранам труда, а также покупка общественного транспорта, машин неотложной медпомощи, подарков всем новорожденным региона и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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