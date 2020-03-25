В Тольятти парень пытался угнать машину, чтобы доехать на ней до Москвы
Сотрудники ГИБДД Тольятти смогли предотвратить угон автомобиля. На улице Фрунзе экипаж полиции заметил мужчину за рулем одного из припаркованных автомобилей. Увидев правоохранителей, он покинул машину и попытался скрыться. Но его удалось задержать.
– На руках у 24-летнего молодого человека не было никаких документов на транспортное средство. Он признался, что живет в Московской области, в Тольятти приехал к девушке. Из-за ссоры с ней, он решил угнать автомобиль, чтобы добраться на нем до Москвы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Также парень сознался в том, что до этого успел вскрыть две отечественные легковушки, но не смог их завести. Работал он с отверткой. Расследование этого дела продолжается, подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU