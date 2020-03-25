В Тольятти парень пытался угнать машину, чтобы доехать на ней до Москвы

25 Март 2020 2020-03-25T08:44:39+03:00

Мужчина смог вскрыть три автомобиля, но не смог завести ни одного Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Сотрудники ГИБДД Тольятти смогли предотвратить угон автомобиля. На улице Фрунзе экипаж полиции заметил мужчину за рулем одного из припаркованных автомобилей. Увидев правоохранителей, он покинул машину и попытался скрыться. Но его удалось задержать.

– На руках у 24-летнего молодого человека не было никаких документов на транспортное средство. Он признался, что живет в Московской области, в Тольятти приехал к девушке. Из-за ссоры с ней, он решил угнать автомобиль, чтобы добраться на нем до Москвы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Также парень сознался в том, что до этого успел вскрыть две отечественные легковушки, но не смог их завести. Работал он с отверткой. Расследование этого дела продолжается, подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU