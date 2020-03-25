2020-03-25T09:35:03+03:00
Общество

В Новой Самаре рассказали, как убирают снег

Дворники в эти дни работают в усиленном режиме
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре чистят от снега дворы и дорогиВ Самаре чистят от снега дворы и дороги
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Обильные мартовские снегопады стали неприятным сюрпризом для самарцев. 23 марта был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков за последние 50 лет. А снег все не перестает идти. Мэрии пришлось бросить все силы на расчистку Самары от снега: в ночное время к уборке привлекали около 300 машин. Сейчас основные усилия направлены также на вывоз снега с городских улиц. При этом осадки продолжаются.

Уболрку от снега производят не только муниципальные службы, но и управляющие компании. Их задача - сделать жизнь людей более комфортной, чтобы уже утром все могли выйти из подъезда и на своей машине покинуть двор.

Управляющая компания «Финстрой-недвижимость» работает в эти дни в усиленном режиме с самого раннего утра и оперативно устраняет последствия мартовских снегопадов. В жилом микрорайоне «Новая Самара» ситуация находится под контролем, - рассказали в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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