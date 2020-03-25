Погода на весну и лето в Самаре: синоптики рассказали, чего ждать от природы в ближайшие месяцы
Приволжское УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области этой весной и грядущим летом. По их мнению, в ближайшие полгода в регионе ожидается температура около нормы. Однако в апреле предполагается большое количество осадков.
– Средняя температура воздуха с апреля по сентябрь ожидается около нормы. Средняя температура мая, например, +14,4 градуса. Однако тут важно понимать, что это показатели и дневной, и ночной температуры, – сообщили синоптики.
При этом норма осадков, за исключением апреля, останется также около нормы. В июне ожидают 58 мм осадков, в июле – 52. Август и сентябрь будут менее дождливыми – по 48 мм в месяц. Самым теплым, как полагается, ожидается июль. Средняя температура воздуха составит 20,5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU