Погода на весну и лето в Самаре: синоптики рассказали, чего ждать от природы в ближайшие месяцы

25 Март 2020 2020-03-25T09:35:32+03:00

Стала известна погода на весну и лето в Самаре и области

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Приволжское УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области этой весной и грядущим летом. По их мнению, в ближайшие полгода в регионе ожидается температура около нормы. Однако в апреле предполагается большое количество осадков.

– Средняя температура воздуха с апреля по сентябрь ожидается около нормы. Средняя температура мая, например, +14,4 градуса. Однако тут важно понимать, что это показатели и дневной, и ночной температуры, – сообщили синоптики.

При этом норма осадков, за исключением апреля, останется также около нормы. В июне ожидают 58 мм осадков, в июле – 52. Август и сентябрь будут менее дождливыми – по 48 мм в месяц. Самым теплым, как полагается, ожидается июль. Средняя температура воздуха составит 20,5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU