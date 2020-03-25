2020-03-25T10:23:37+03:00
Общество

35 тысяч бутылок: в Самарской области остановили фуру с «паленым» алкоголем

Стоимость товара составила 6 миллионов рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет тюрьмыСуд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самарской области совместно с сотрудниками УФСБ остановили грузовой автомобиль, который перевозил алкогольную продукцию. Никаких сопроводительных документов у водителя, приехавшего из соседней республики, не было.

– В кузове авто находилось 34740 бутылок алкоголя объемом по 0,5 литра. Согласно экспертизе, стоимость товара составила 6 миллионов рублей. Выяснилось, что мужчина приобрел товар у некого мужчины без каких-либо документов и подтверждения качества, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Дело дошло до суда. Высшая инстанция вынесла мужчине приговор в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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