2020-03-25T11:02:12+03:00
Авто

За две недели марта 7 автомобильных марок изменили цены на свои модели

Изменения коснулись Changan, Suzuki, BMW, Lexus, Renault, Toyota, Ravon
Кристина АДАЕВА
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Самое время покупать машинуСамое время покупать машинуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На авторынке России, да и Самарской области, значительные перемены. С 1 по 15 марта 2020 года семь брендов из 52, представляющих свои автомобили в России, изменили прайс-листы. Это показал мониторинг цен на новые автомобили, который провели эксперты сайта «Цена Авто». У двух марок ценовые изменения разнонаправленные, а еще одна компания снизила стоимость автомобилей, остальные четыре подняли.

Как отмечает генеральный директор ГК Грин Финанс Наталья Абдулаева, похожая ситуация на авторынке уже была в 2014–2015 гг. Тогда после резкого падения стоимости нефти, стоимость практически всех товаров выросла. И очень ощутим это рост был именно на авторынке. Уже к апрелю 2015 года стоимость большинства автомобилей выросла примерно на 20%.

- Сейчас также можно прогнозировать рост цен на авто. По нашим оценкам он составит около 15%. Безусловно, как и пять лет назад, это произойдет постепенно. Хотя некоторые автоконцерны уже заявили о росте цен на часть модельного ряда. Но если у вас есть желание приобрести автомобиль, я бы рекомендовала не откладывать покупку, - прокомментировала Наталья Абдулаева.

Уже сейчас все комплектации китайского кроссовера Changan CS55 выросли в цене на 30 тыс. руб., а все модели Suzuki подорожали на 20-50 тыс. руб.

Изменения произошли и у BMW: 20 из 33 моделей, продающихся в России, выросли в цене на 10 – 390 тыс. руб. Lexus также переписал ценники почти на все модели: 15 из них стали дороже на 53 – 184 тыс. руб., а седан ES200 и кроссовер UX200 наоборот потеряли в цене 216 – 391 тыс. руб. соответственно.

Изменились цены и на кроссовера Renault Duster: автомобили 2020 года в топовой комплектации Adventure в версии с «механикой» стали доступнее на 2 – 52 тыс. руб., а вот модификации с «автоматом» подорожали на 25 тыс. руб.

С 1 марта изменила цены и Toyota, все из-за отложенного эффекта утилизационного сбора. Седан Camry, пикап Hilux, внедорожники Fortuner, LC 200 и LC Prado – стали дороже среднем на 26 – 101 тыс. руб.

А вот Ravon снизил цены на весь модельный ряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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