2020-03-25T11:28:17+03:00
Общество

Хлеб не всему голова: «Новокуйбышевскхлеб» задолжал сотрудникам зарплаты почти на 2 миллиона рублей

По данному факту заведено уголовное дело
Владислав КИРСАНОВ
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У предприятия накопился долг перед 89 сотрудникамиУ предприятия накопился долг перед 89 сотрудникамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы». По версии следователей, с апреля по июнь 2019 года руководство «ПКФ Новокуйбышевскхлеб» не выплачивало зарплату своем работникам.

– 89 сотрудников предприятия недополучили свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. Расследования этого дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства, произошедшие на предприятии, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Как отмечают правоохранители, их целью является восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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