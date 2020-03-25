Движение на трассе М-5 под Тольятти начнут перекрывать

25 Март 2020 2020-03-25T12:38:56+03:00

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В Самарской области начнут кратковременно перекрывать трассу М-5 «Урал». Это будет происходить в Тольятти, в район кольца 5-ВСО. Ограничения будут занимать по времени 15-30 минут и продлятся с 25 марта по 15 апреля.

– Данная мера необходима для работ по монтажу временных опор линии электропередач на объекте транспортной развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал», – сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к данным мерам, а также заранее планировать свой маршрут следования. Транспортная развязка должна была быть достроена в прошлом году, но работы осложнила опора ЛЭП на пути путепровода.

ИСТОЧНИК KP.RU