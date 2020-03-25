2020-03-25T14:07:05+03:00
Общество

«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома

Оплачивать услуги также можно онлайн
Кристина АДАЕВА
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АО «СамГЭС» напоминает, что сегодня, 25-го числа, последний день передачи показаний приборов учета. Для формирования счета на оплату услуг на основе фактически потребленной электроэнергии, передавать показания счетчика следует ежемесячно с 15 по 25 число. Сделать это можно одним из следующих дистанционных способов:

- В приложении АО «СамГЭС» (доступно для пользователей Android).

- В личном кабинете.

- На сайте АО «СамГЭС» без регистрации.

- По телефону 8-800-775-83-37 (в том числе в автоматическом режиме).

- SMS-сообщением на номер +7 927 260-56-62.

- По электронной почте: pokaz@samges.ru.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции сотрудники «СамГЭС» убедительно просят потребителей помочь пожилым родственникам, друзьям и знакомым освоить дистанционные сервисы или самостоятельно обеспечить передачу показаний и оплату электроэнергии. Кстати, оплатить услуги можно также не выходя из дома.

Для более удобного и быстрого получения счетов можно подключить электронную квитанцию. Так получить счет можно будет не зависимо от сроков доставки платёжных документов в почтовый ящик, сразу после завершения его формирования – 1-го числа каждого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома
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