«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома
АО «СамГЭС» напоминает, что сегодня, 25-го числа, последний день передачи показаний приборов учета. Для формирования счета на оплату услуг на основе фактически потребленной электроэнергии, передавать показания счетчика следует ежемесячно с 15 по 25 число. Сделать это можно одним из следующих дистанционных способов:
- В приложении АО «СамГЭС» (доступно для пользователей Android).
- В личном кабинете.
- На сайте АО «СамГЭС» без регистрации.
- По телефону 8-800-775-83-37 (в том числе в автоматическом режиме).
- SMS-сообщением на номер +7 927 260-56-62.
- По электронной почте: pokaz@samges.ru.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции сотрудники «СамГЭС» убедительно просят потребителей помочь пожилым родственникам, друзьям и знакомым освоить дистанционные сервисы или самостоятельно обеспечить передачу показаний и оплату электроэнергии. Кстати, оплатить услуги можно также не выходя из дома.
Для более удобного и быстрого получения счетов можно подключить электронную квитанцию. Так получить счет можно будет не зависимо от сроков доставки платёжных документов в почтовый ящик, сразу после завершения его формирования – 1-го числа каждого месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU