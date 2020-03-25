2020-03-25T14:38:01+03:00
Общество

В Самарской области более 15 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом

Особенно много простывших среди детей
Владислав КИРСАНОВ
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По сравнению с прошлой неделей количество заболевших выросло на 12,35 %По сравнению с прошлой неделей количество заболевших выросло на 12,35 %Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор по Самарской области отчитался о статистике заболевших ОРВИ и гриппом в регионе. Так, по данным на конец прошлой недели, в области зафиксировано 15448 заболевших. В Самаре эта цифра составляет 6734 человек.

– В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение числа простывших на 12,35 %. В столице губернии – на 25,4 %. В возрастной группе от 15 лет и старше отмечается превышение эпидемического порога на 40,58 %, – говорится в сообщении Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты напоминают, что в случае обнаружения симптомов простуды и гриппа, необходимо срочно обращаться к врачу. Также следует избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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