В Самарской области более 15 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом
Роспотребнадзор по Самарской области отчитался о статистике заболевших ОРВИ и гриппом в регионе. Так, по данным на конец прошлой недели, в области зафиксировано 15448 заболевших. В Самаре эта цифра составляет 6734 человек.
– В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение числа простывших на 12,35 %. В столице губернии – на 25,4 %. В возрастной группе от 15 лет и старше отмечается превышение эпидемического порога на 40,58 %, – говорится в сообщении Роспотребнадзора по Самарской области.
Специалисты напоминают, что в случае обнаружения симптомов простуды и гриппа, необходимо срочно обращаться к врачу. Также следует избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU