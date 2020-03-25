Покрывала табачки: в Самаре в получении взятки подозревают сотрудницу Роспотребнадзора

25 Март 2020 2020-03-25T14:57:20+03:00

Следствие предполагает, что за свои услуги женщина взяла 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по региону. Женщину подозревают в получении взятки.

– По версии следствия, 11 февраля текущего года она получила 40 тысяч рублей за то, чтобы не проводить внеплановые проверки в торговых точках, которые торгуют табачной продукцией. Деньги передал владелец табачек, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Расследование этого дела продолжается, правоохранители устанавливают все детали преступление. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU