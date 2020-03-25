Покрывала табачки: в Самаре в получении взятки подозревают сотрудницу Роспотребнадзора
Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по региону. Женщину подозревают в получении взятки.
– По версии следствия, 11 февраля текущего года она получила 40 тысяч рублей за то, чтобы не проводить внеплановые проверки в торговых точках, которые торгуют табачной продукцией. Деньги передал владелец табачек, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Расследование этого дела продолжается, правоохранители устанавливают все детали преступление. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU