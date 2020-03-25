Россиянам рассказали, что лечиться от коронавируса алкоголем нельзя

25 Март 2020 2020-03-25T15:10:43+03:00

Те, кто летал за границу уже после рекомендаций, серьезно рисковали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что курильщики и поклонники спиртных напитков имеют все шансы на более серьезные последствия

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, чем опасен коронавирус и какие заблуждения могут серьезно навредить здоровью россиян. Он отметил, что сегодня нужно вести максимально здоровый образ жизни, чтобы не давать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на интервью Первому каналу.

- Алкоголь сейчас опасен. Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело, - уточнил Михаил Мурашко.

Также он посетовал, что люди, которые ехали за рубеж уже после негативных рекомендаций поступили крайне опрометчиво. Министр здравоохранения подчеркнул, что в особой зоне риска - пожилые люди. Но быть внимательными к своему здоровью должны быть все.

- Да, в меньшей степени болеют дети, редко болеют беременные женщины. Но мы видим сегодня и уже в России заболевших людей в возрасте от 30 до 40-ка, причем, с пневмонией, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU