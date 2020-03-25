2020-03-25T15:26:13+03:00
Общество

Смял все, что было на пути: под Самарой произошло ДТП с участием 6 машин

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Один из пассажиров УАЗа был госпитализирован в критическом состоянииОдин из пассажиров УАЗа был госпитализирован в критическом состоянии
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Сегодня, 25 марта, в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Во втором часу дня на Обводной дороге Самары в аварию попало сразу шесть автомобилей. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза и он буквально смял пять транспортных средств на своем пути.

– В одной из машин ехало три человека. Это авто оказалось буквально зажато между большегрузами. Одного из пассажиров гоститализировали в критическом состоянии. Второй пассажир отделался легкими травмами. Водителя пришлось извлекать с помощью гидроинструмента. Он также госпитализирован, – сообщает ПСС по Самарской области.

Спустя несколько часов спасатели закончили работы на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД на данном участке обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.

ДТП под Самарой с участием шести автомобилей 25.03.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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