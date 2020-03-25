Смял все, что было на пути: под Самарой произошло ДТП с участием 6 машин
Сегодня, 25 марта, в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Во втором часу дня на Обводной дороге Самары в аварию попало сразу шесть автомобилей. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза и он буквально смял пять транспортных средств на своем пути.
– В одной из машин ехало три человека. Это авто оказалось буквально зажато между большегрузами. Одного из пассажиров гоститализировали в критическом состоянии. Второй пассажир отделался легкими травмами. Водителя пришлось извлекать с помощью гидроинструмента. Он также госпитализирован, – сообщает ПСС по Самарской области.
Спустя несколько часов спасатели закончили работы на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД на данном участке обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.
ДТП под Самарой с участием шести автомобилей 25.03.20.
ИСТОЧНИК KP.RU