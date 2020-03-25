Самарцам разрешили не приходить в департамент, чтобы продлить пособия

25 Март 2020 2020-03-25T16:00:52+03:00

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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщило, что жителям теперь вовсе не обязательно приходить в департамент для того, чтобы продлить справки на получение пособий. Это сделано для того, чтобы защитить жителей региона от распространения коронавирусной инфекции. Если пособие было назначено раньше, то продлят его автоматически, без новых справок, подтверждающих уровень жизни.

– Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, пособие на питание ребенка, социальной помощи в виде денежной выплаты (социальное пособие), компенсации части родительской платы, пособии на ребенка в студенческой семье в 2020 году, – говорится в сообщении ведомства.

Это позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы социальной защиты, а также разгрузит соцучреждения на время противовирусной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU