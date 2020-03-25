2020-03-25T16:00:52+03:00
Общество

Самарцам разрешили не приходить в департамент, чтобы продлить пособия

Теперь все можно оформить удаленно, онлайн
Владислав КИРСАНОВ
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Это снизит количество граждан в учреждениях соцзащитыЭто снизит количество граждан в учреждениях соцзащитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщило, что жителям теперь вовсе не обязательно приходить в департамент для того, чтобы продлить справки на получение пособий. Это сделано для того, чтобы защитить жителей региона от распространения коронавирусной инфекции. Если пособие было назначено раньше, то продлят его автоматически, без новых справок, подтверждающих уровень жизни.

– Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, пособие на питание ребенка, социальной помощи в виде денежной выплаты (социальное пособие), компенсации части родительской платы, пособии на ребенка в студенческой семье в 2020 году, – говорится в сообщении ведомства.

Это позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы социальной защиты, а также разгрузит соцучреждения на время противовирусной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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