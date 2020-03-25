В Самаре будет приостановлена работа «М-шаттлов»

25 Март 2020 2020-03-25T16:18:33+03:00

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Департамент транспорта Самары рассказал о приостановке работе подвозных автобусов к метро. Напомним, транспорт начал ходить с начала февраля текущего года. На маршрутах была введена система единого билета, то есть пассажир платил за поездку лишь один раз.

– В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением в городе Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией произошло резкое снижение пассажиропотока. С 1 апреля работа «М-шаттлов» приостановлена, – говорится в сообщении ведомства.

Пока неизвестно, до какого числа продлится данная мера. Отметим, «М-шаттлы» ходили по четырем маршрутам с интервалом 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU