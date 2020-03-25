2020-03-25T16:50:07+03:00
Общество

Специалисты РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге

На работу гидроузлов повлияла аномально теплая зима
Владислав КИРСАНОВ
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До 10 апреля проход воды через станции будет увеличиватьсяДо 10 апреля проход воды через станции будет увеличиватьсяФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Представители РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге. Сейчас гидроузлы проходят период начавшегося на месяц раньше половодья в условиях полного или экстремально низких снежных запасов. Сегодня запасы воды в волжских водохранилищах составляют от 5 до 40 % нормы. Это связано с аномально теплой зимой и первым месяцев весны.

– В районе Жигулевской, Саратовской и Волжской ГЭС отмечается увеличение притока воды, водохранилища полностью наполнены. В соответствии с указаниями Росводресурсов, с 21 марта по 10 апреля 2020 года расходы воды через эти станции будут постепенно увеличиваться. Для обеспечения установленного режима пропуска воды открыты водосбросные плотины Жигулевской и Волжской ГЭС, – говорится в сообщении.

Во время половодья увеличивается нагрузка на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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