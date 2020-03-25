Специалисты РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге
Представители РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге. Сейчас гидроузлы проходят период начавшегося на месяц раньше половодья в условиях полного или экстремально низких снежных запасов. Сегодня запасы воды в волжских водохранилищах составляют от 5 до 40 % нормы. Это связано с аномально теплой зимой и первым месяцев весны.
– В районе Жигулевской, Саратовской и Волжской ГЭС отмечается увеличение притока воды, водохранилища полностью наполнены. В соответствии с указаниями Росводресурсов, с 21 марта по 10 апреля 2020 года расходы воды через эти станции будут постепенно увеличиваться. Для обеспечения установленного режима пропуска воды открыты водосбросные плотины Жигулевской и Волжской ГЭС, – говорится в сообщении.
Во время половодья увеличивается нагрузка на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал.
ИСТОЧНИК KP.RU