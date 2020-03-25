В московских аэропортах застряли тысячи иностранцев

25 Март 2020 2020-03-25T16:52:20+03:00

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В столичных аэропортах на сутки застряли несколько тысяч иностранцев, граждан стран Ближнего Зарубежья. Это произошло из-за того, что авиасообщение закрыто между Россией и рядом стран, число рейсов сведено к минимуму. Об этом рассказывают журналист kp.ru.

- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов. Цены в аэропорту на еду, сами знаете, какие. Да и спать на металлических сидениях невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали, - отметил глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов.

Также представители землячеств отметили, что проблема была бы гораздо глубже, если бы эпидемия случилась осенью.

- Потому что весной из Узбекистана идет большой поток трудовых мигрантов в Россию. В Узбекистан летят полупустые самолеты, а обратно - без свободных мест. Люди едут работать на теплое время года. А осенью они наоборот уезжают переждать зиму дома, - пояснили они.

Сейчас застрявшие в аэропортах люди переживают, что для них такая мера оказалась слишком дорогой. В аэропортах слишком дорого стоят продукты. Специалисты считают, что сейчас этим рабочим нужно объяснить, что рваться домой - бессмысленно и нужно просто подождать решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU