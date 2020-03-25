2020-03-25T17:02:12+03:00
Общество

Президент России назначил нового начальника полиции в Самарской области

Заместителем руководителя облМВД стал Андрей Токарев, занимавший аналогичную должность в УМВД Орловской области.
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Токарев служит в ОВД с 1997 годаАндрей Токарев служит в ОВД с 1997 годаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В ГУ МВД России по Самарской области произошли перестановки. На должность заместителя начальника Главного управления - начальника полиции назначен 47-летний полковник Андрей Токарев. Его предшественник Александр Прядко возглавил УМВД Архангельской области.

Токарев в ОВД служит с 1997 года. Тогда он был назначен стажером по должности участкового инспектора Советского РОВД УВД Курской области.

- На протяжении более двадцати лет он занимал различные должности в Ливенском ГРОВД. В 2011 году назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Ливенский», - отмечают в ГУ МВД России по региону.

В 2018 году Токарев занял аналогичную нынешней должность в УМВД России по Орловской области.

У нового зама Александра Винникова два высших образования, одно из которых – юридическое: в 2013 году он окончил Воронежский экономико-правовой институт, получив специальность «юриспруденция». Также он имеет ведомственные награды, неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ.

На новую должность в Самару Андрей Владимирович назначен 18 марта указом президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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