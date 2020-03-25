«Главный вопрос - как реализовать поручения»: что думают в "Опоре России" о выходной неделе для россиян из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T17:39:14+03:00

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Президент России Владимир Путин в обращении 25 марта объявил о выходной неделе для россиян из-за коронавируса. Он заявил, что отправиться про домам должны все, кроме работников необходимых служб жизнеобеспечения населения. Председатель Смаарского регионального отделения «Опоры России» Ирина Титова признается – пока предпринимательское сообщество не до конца понимает, как воплотить в жизнь поручение главы государства о нерабочей неделе и при этом сохранить зарплату сотрудникам.

- Главный вопрос для нас сейчас – как реализовать эти поручения. Тот бизнес, который простаивает из-за карантина и ограничительных мер, уже распустил сотрудников по домам, работают сейчас только те, кто остается на плаву. Но, конечно, будем стараться по максимуму оптимизировать всю работу, - прокомментировала она «КП-Самара».

Сокращение налоговой нагрузки на бизнес, уверена Ирина Титова – наиболее актуальная из всех возможных мер поддержки.

- Особенно бизнес сейчас нуждается в освобождении от налога на землю и имущество, в отсрочке этих платежей и отсутствии штрафов и пени. Сильнее всего сегодня нужна поддержка тем, кто так или иначе зависит от импорта сырья или комплектующих. Кроме того, нужна помощь гостиничному бизнесу – 95% отелей стоят пустые, а ведь нужно платить и коммуналку, и зарплату людям. Мы вышли с предложением, чтобы в тех случаях, когда обороты предприятия падают на 80%, его сотрудники получали зарплату от государства – хотя бы в размере МРОТ, надеемся, что власти это предложение поддержат. То же самое - с торговыми центрами, из-за карантина поток посетителей сильно упал, и арендаторам просто нечем платить аренду. Сейчас региональное правительство нас услышало и выступило посредником в переговорах с владельцами крупных ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU