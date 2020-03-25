2020-03-25T18:17:24+03:00
Общество

В Самаре "Фабрику-кухню" реставрируют с опережением графика

Уже в мае строители-реставраторы приступят к работам по внешней отделке фасада здания
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре продолжают реставрацию здания Фабрики-кухниВ Самаре продолжают реставрацию здания Фабрики-кухни
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается реставрация Фабрики-кухни, где расположится Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. Сейчас работы идут с опережением графика по многие направлениям.

- Сейчас идет очистка фасада и стен внутри, укрепление фундаментов, усиление грунтов. Внутри объект очищен пескоструйной машиной на 60 %, - сообщил депутат Александр Хинштейн по результатам совещания.

В результате шедевры Третьяковской галереи должны переехать в Самарский филиал в 2022 году.

Также на совещании обсудили судьбу газораспределительного пункта рядом с музейным зданием. Руководство Третьяковки рассчитывает на него, как на музейный объект, представители газовой компании готовы списать его и утилизировать.

- Мы договорились с губернатором, что выделяются средства на благоустройство прилегающей территории, которая либо не относится к территории Фабрики-кухни, либо не находится в федеральной собственности. Это достаточно большой объем работы. Речь идет о нескольких гектарах земли. Важно, чтобы не только само здание было музейным объектом, но музейным пространством было и все вокруг него, - отметил Александр Хинштейн, комментируя итоги выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом
В Самарской области за два год из ветхого жилья расселят 1980 человек
В Самаре "Фабрику-кухню" реставрируют с опережением графика
«Главный вопрос - как реализовать поручения»: что думают в "Опоре России" о выходной неделе для россиян из-за коронавируса
И еще миллион сверху: самарского бизнесмена за взятку в 200 тысяч оштрафовали на два миллиона рублей
СВГК предупреждает: из-за неустойчивой погоды становится больше проблем с газовым оборудованием
Президент России назначил нового начальника полиции в Самарской области
В московских аэропортах застряли тысячи иностранцев
Специалисты РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге
В бюджете Самары нашли 37 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Самаре будет приостановлена работа «М-шаттлов»
Самарцам разрешили не приходить в департамент, чтобы продлить пособия
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
Смял все, что было на пути: под Самарой произошло ДТП с участием 6 машин
Россиянам рассказали, что лечиться от коронавируса алкоголем нельзя
Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе
Покрывала табачки: в Самаре в получении взятки подозревают сотрудницу Роспотребнадзора
В Самарской области более 15 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом
Самарские полицейские за два дня задержали 52 преступника, находившихся в розыске
59 лет держался: в Самарской области побит еще один рекорд по осадкам
«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома