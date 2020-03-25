В Самаре "Фабрику-кухню" реставрируют с опережением графика

25 Март 2020 2020-03-25T18:17:24+03:00

Уже в мае строители-реставраторы приступят к работам по внешней отделке фасада здания

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В Самаре продолжается реставрация Фабрики-кухни, где расположится Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. Сейчас работы идут с опережением графика по многие направлениям.

- Сейчас идет очистка фасада и стен внутри, укрепление фундаментов, усиление грунтов. Внутри объект очищен пескоструйной машиной на 60 %, - сообщил депутат Александр Хинштейн по результатам совещания.

В результате шедевры Третьяковской галереи должны переехать в Самарский филиал в 2022 году.

Также на совещании обсудили судьбу газораспределительного пункта рядом с музейным зданием. Руководство Третьяковки рассчитывает на него, как на музейный объект, представители газовой компании готовы списать его и утилизировать.

- Мы договорились с губернатором, что выделяются средства на благоустройство прилегающей территории, которая либо не относится к территории Фабрики-кухни, либо не находится в федеральной собственности. Это достаточно большой объем работы. Речь идет о нескольких гектарах земли. Важно, чтобы не только само здание было музейным объектом, но музейным пространством было и все вокруг него, - отметил Александр Хинштейн, комментируя итоги выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU