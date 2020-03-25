В Самарской области за два год из ветхого жилья расселят 1980 человек

25 Март 2020 2020-03-25T18:48:15+03:00

На это из федерального бюджета могут выделить 944 миллиона рублей

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В Самарской области из ветхого и аварийного жилья переселят более 1980 человек в течение двух лет. Такие планы озвучили в министерстве строительства региона. Под эти цели планируют получить федеральное финансирование в 944 миллиона рублей.

- За счет этих средств мы планируем переселить жителей из 833 аварийных жилых помещений общей площадью 33,3 тыс.кв.м. в течение 2020 – 2021 года, - отметили в ведомстве.

Переселение граждан - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", который инициировал президент РФ Владимир Путин. В 2019 году в регионе даже перевыполнили план в полтора раза (план 2019 года – 4,6 тыс. кв. м, фактически расселено 7,1 тыс. кв. м). В новые квартиры смогли переехать 167 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU