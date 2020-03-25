"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T19:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в Самаре с 28 марта по 5 апреля. Впрочем, эта мера коснется и всех россиян. Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал, чем это поможет в борьбе с коронавирусом.

- Естественно эти меры эффективны. Чем меньше мы будем друг с другом пересекаться, тем меньше вероятность передачи инфекции, причем не столько коронавируса, сколько для Самарской области гриппа и ОРВИ, - отметил Олег Фатенков.

По его словам, недели вполне достаточно:

- Тут присутствует два фактора. Во-первых, недельный отдых не скажется критично на экономике страны в целом. Во-вторых, мне кажется, за эту неделю очень здорово потеплеет, а по мере повышения температуры жизнеспособность любых вирусов во внешней среде будет снижаться. Это тоже будет способствовать понижению эпидпорога. Все придумано очень разумно. Дальше все зависит от людей. все зависит от такого насколько реже мы будем контактировать. Посмотрим на сознательность наших граждан. Если меры профилактики будут соблюдаться, то мы действительно увидим уменьшение цифр по количеству заболевших, которые публикует Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU