2020-03-25T19:05:15+03:00
Общество

"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом

Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков считает, что нерабочая неделя поможет дождаться тепла, чтобы распространение коронавируса пошло на спад
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Жителям России придется посидеть дома - именно это и подразумевает нерабочая неделяЖителям России придется посидеть дома - именно это и подразумевает нерабочая неделяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в Самаре с 28 марта по 5 апреля. Впрочем, эта мера коснется и всех россиян. Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал, чем это поможет в борьбе с коронавирусом.

- Естественно эти меры эффективны. Чем меньше мы будем друг с другом пересекаться, тем меньше вероятность передачи инфекции, причем не столько коронавируса, сколько для Самарской области гриппа и ОРВИ, - отметил Олег Фатенков.

По его словам, недели вполне достаточно:

- Тут присутствует два фактора. Во-первых, недельный отдых не скажется критично на экономике страны в целом. Во-вторых, мне кажется, за эту неделю очень здорово потеплеет, а по мере повышения температуры жизнеспособность любых вирусов во внешней среде будет снижаться. Это тоже будет способствовать понижению эпидпорога. Все придумано очень разумно. Дальше все зависит от людей. все зависит от такого насколько реже мы будем контактировать. Посмотрим на сознательность наших граждан. Если меры профилактики будут соблюдаться, то мы действительно увидим уменьшение цифр по количеству заболевших, которые публикует Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом
В Самарской области за два год из ветхого жилья расселят 1980 человек
В Самаре "Фабрику-кухню" реставрируют с опережением графика
«Главный вопрос - как реализовать поручения»: что думают в "Опоре России" о выходной неделе для россиян из-за коронавируса
И еще миллион сверху: самарского бизнесмена за взятку в 200 тысяч оштрафовали на два миллиона рублей
СВГК предупреждает: из-за неустойчивой погоды становится больше проблем с газовым оборудованием
Президент России назначил нового начальника полиции в Самарской области
В московских аэропортах застряли тысячи иностранцев
Специалисты РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге
В бюджете Самары нашли 37 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Самаре будет приостановлена работа «М-шаттлов»
Самарцам разрешили не приходить в департамент, чтобы продлить пособия
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
Смял все, что было на пути: под Самарой произошло ДТП с участием 6 машин
Россиянам рассказали, что лечиться от коронавируса алкоголем нельзя
Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе
Покрывала табачки: в Самаре в получении взятки подозревают сотрудницу Роспотребнадзора
В Самарской области более 15 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом
Самарские полицейские за два дня задержали 52 преступника, находившихся в розыске
59 лет держался: в Самарской области побит еще один рекорд по осадкам
«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома