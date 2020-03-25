2020-03-25T19:58:32+03:00
Общество

17 человек, общавшихся с больным коронавирусом, выписали из больницы в Тольятти

Ни один из них не пополнил ряды заболевших коронавирусом в Тольятти
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Первых "контактных" выписывают из больницы в ТольяттиПервых "контактных" выписывают из больницы в Тольятти
Изменить размер текста:

В Тольятти из больницы №5 выписаны 17 человек, которые находились под наблюдением медиков как лица, тесно контактировавшие с первым заболевшим коронавирусом в Самарской области. Они были в инфекционном отделении, на условиях стационара, ежедневно за их самочувствием следили медики.

- Сейчас все граждане не имеют жалоб и признаков гриппа и ОРВИ, - сообщили в оперативном штабе по Самарской области.

Сегодня в регионе зафиксировано 10 больных коронавирусом. Из них большинство - это люди, сами побывавшие за границей. Как ранее отметил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, также отрицательные анализы тест на коронавирус дал у женщины, которая вместе была в Португалии с заболевшим жителем Самары.

Возможно, такие результаты означают, что сейчас этот вирус стал не таким уж и заразным. В любом случае, избежать распространения заболевания помогут только соблюдение правил гигиены и ответственность жителей региона и страны. Напомним, что с 28 марта будет объявлена нерабочая неделя, такое решение принял президент РФ Владимир Путин. При этом всем жителям сохранят заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в СамГУПС в Самаре: огонь охватил кабинет на втором этаже
Самарские семьи получат по 5 тыс. рублей ежемесячно на детей до трех лет
17 человек, общавшихся с больным коронавирусом, выписали из больницы в Тольятти
"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом
В Самарской области за два год из ветхого жилья расселят 1980 человек
В Самаре "Фабрику-кухню" реставрируют с опережением графика
«Главный вопрос - как реализовать поручения»: что думают в "Опоре России" о выходной неделе для россиян из-за коронавируса
И еще миллион сверху: самарского бизнесмена за взятку в 200 тысяч оштрафовали на два миллиона рублей
СВГК предупреждает: из-за неустойчивой погоды становится больше проблем с газовым оборудованием
Президент России назначил нового начальника полиции в Самарской области
В московских аэропортах застряли тысячи иностранцев
Специалисты РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге
В бюджете Самары нашли 37 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Самаре будет приостановлена работа «М-шаттлов»
Самарцам разрешили не приходить в департамент, чтобы продлить пособия
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
Смял все, что было на пути: под Самарой произошло ДТП с участием 6 машин
Россиянам рассказали, что лечиться от коронавируса алкоголем нельзя
Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе
Покрывала табачки: в Самаре в получении взятки подозревают сотрудницу Роспотребнадзора
В Самарской области более 15 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом
Самарские полицейские за два дня задержали 52 преступника, находившихся в розыске
59 лет держался: в Самарской области побит еще один рекорд по осадкам
«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома