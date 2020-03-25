17 человек, общавшихся с больным коронавирусом, выписали из больницы в Тольятти

25 Март 2020 2020-03-25T19:58:32+03:00

Ни один из них не пополнил ряды заболевших коронавирусом в Тольятти

Изменить размер текста: A A

В Тольятти из больницы №5 выписаны 17 человек, которые находились под наблюдением медиков как лица, тесно контактировавшие с первым заболевшим коронавирусом в Самарской области. Они были в инфекционном отделении, на условиях стационара, ежедневно за их самочувствием следили медики.

- Сейчас все граждане не имеют жалоб и признаков гриппа и ОРВИ, - сообщили в оперативном штабе по Самарской области.

Сегодня в регионе зафиксировано 10 больных коронавирусом. Из них большинство - это люди, сами побывавшие за границей. Как ранее отметил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, также отрицательные анализы тест на коронавирус дал у женщины, которая вместе была в Португалии с заболевшим жителем Самары.

Возможно, такие результаты означают, что сейчас этот вирус стал не таким уж и заразным. В любом случае, избежать распространения заболевания помогут только соблюдение правил гигиены и ответственность жителей региона и страны. Напомним, что с 28 марта будет объявлена нерабочая неделя, такое решение принял президент РФ Владимир Путин. При этом всем жителям сохранят заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU