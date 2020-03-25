Самарские семьи получат по 5 тыс. рублей ежемесячно на детей до трех лет
Жителям Самары объяснили, кому полагается новое пособие на детей в 2020 году, о котором в своем обращении рассказал президент РФ Владимир Путин. Мера поддержки коснется семей, которые имеют право на материнский капитал, то есть имеют 2 и более детей. Они получат по 5 тыс рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет.
- В данном случае это деньги, рассчитанные на то, чтобы люди могли покупать продукты питания, лекарства. Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики, - приводит сайт kp.ru мнение известного экономиста Игоря Николаева по этому поводу.
Он уверен, что самое главное - сделать так, чтобы деньги дошли до каждого, кому они предназначены. Напомним, что в своем обращении Владимир Путин также затронул вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, ипотечных каникул и многого другого.
Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU