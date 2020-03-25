Самарские семьи получат по 5 тыс. рублей ежемесячно на детей до трех лет

25 Март 2020 2020-03-25T20:22:14+03:00

Это станет дополнительным пособием для семей с 2 и более детьми

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Жителям Самары объяснили, кому полагается новое пособие на детей в 2020 году, о котором в своем обращении рассказал президент РФ Владимир Путин. Мера поддержки коснется семей, которые имеют право на материнский капитал, то есть имеют 2 и более детей. Они получат по 5 тыс рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет.

- В данном случае это деньги, рассчитанные на то, чтобы люди могли покупать продукты питания, лекарства. Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики, - приводит сайт kp.ru мнение известного экономиста Игоря Николаева по этому поводу.

Он уверен, что самое главное - сделать так, чтобы деньги дошли до каждого, кому они предназначены. Напомним, что в своем обращении Владимир Путин также затронул вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, ипотечных каникул и многого другого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/768720" frameborder="0"></iframe> Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU