2020-03-25T20:47:30+03:00
Общество

Пожар в СамГУПС в Самаре: огонь охватил кабинет на втором этаже

Пожарные быстро ликвидировали пожар в СамГУПС, в огне никто не пострадал
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре горел кабинет в СамГУПСВ Самаре горел кабинет в СамГУПС
Изменить размер текста:

В Самаре сотрудникам МЧС пришлось выезжать на пожар в СамГУПС вечером 25 марта. Там загорелся кабинет на втором этажеэ. Сначала пожару назначили второй ранг вызова, но уже после прибытия на место специалисты поняли, что ситуация гораздо легче, чем казалось сначала.

- В 19.38 25.03.2020 пожар на площади 5 кв. м. ликвидирован, объявлен отбой рангу вызова - Пожар № 2, - сообщили в ГУ МЧЧ РФ по Самарской области.

В пожаре никто не пострадал. Эвакуировать никого не понадобилось. Сейчас специалистам предстоит выяснить, откуда взялся огонь в здании университета, который находится в 1-м Безымянном переулке.

Пожар в СамГУПС в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в СамГУПС в Самаре: огонь охватил кабинет на втором этаже
Самарские семьи получат по 5 тыс. рублей ежемесячно на детей до трех лет
17 человек, общавшихся с больным коронавирусом, выписали из больницы в Тольятти
"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом
В Самарской области за два год из ветхого жилья расселят 1980 человек
В Самаре "Фабрику-кухню" реставрируют с опережением графика
«Главный вопрос - как реализовать поручения»: что думают в "Опоре России" о выходной неделе для россиян из-за коронавируса
И еще миллион сверху: самарского бизнесмена за взятку в 200 тысяч оштрафовали на два миллиона рублей
СВГК предупреждает: из-за неустойчивой погоды становится больше проблем с газовым оборудованием
Президент России назначил нового начальника полиции в Самарской области
В московских аэропортах застряли тысячи иностранцев
Специалисты РусГидро рассказали о рисках половодья на Волге
В бюджете Самары нашли 37 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Самаре будет приостановлена работа «М-шаттлов»
Самарцам разрешили не приходить в департамент, чтобы продлить пособия
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
Смял все, что было на пути: под Самарой произошло ДТП с участием 6 машин
Россиянам рассказали, что лечиться от коронавируса алкоголем нельзя
Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе
Покрывала табачки: в Самаре в получении взятки подозревают сотрудницу Роспотребнадзора
В Самарской области более 15 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом
Самарские полицейские за два дня задержали 52 преступника, находившихся в розыске
59 лет держался: в Самарской области побит еще один рекорд по осадкам
«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома