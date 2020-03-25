Пожар в СамГУПС в Самаре: огонь охватил кабинет на втором этаже

25 Март 2020 2020-03-25T20:47:30+03:00

Пожарные быстро ликвидировали пожар в СамГУПС, в огне никто не пострадал

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В Самаре сотрудникам МЧС пришлось выезжать на пожар в СамГУПС вечером 25 марта. Там загорелся кабинет на втором этажеэ. Сначала пожару назначили второй ранг вызова, но уже после прибытия на место специалисты поняли, что ситуация гораздо легче, чем казалось сначала.

- В 19.38 25.03.2020 пожар на площади 5 кв. м. ликвидирован, объявлен отбой рангу вызова - Пожар № 2, - сообщили в ГУ МЧЧ РФ по Самарской области.

В пожаре никто не пострадал. Эвакуировать никого не понадобилось. Сейчас специалистам предстоит выяснить, откуда взялся огонь в здании университета, который находится в 1-м Безымянном переулке.

Пожар в СамГУПС в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU