В Самаре призвали сообщать старшим по дому о тех, кто сидит на карантине из-за коронавируса
В Самаре на заседании регионального штаба по предотвращению завоза коронавируса обсудили борьбу с этой инфекцией. Но, если медики сегодня успешно берут тесты и выяляют заболевших, то вот отслеживание тех, кто сидит на карантине, ведется не очень хорошо. На это указал губернатор Дмитрий Азаров. Оказалось, что не все главы муниципалитетов обладают информацией, сколько у них человек находится в самоизоляции. Получается, что никто не следит, как они ее соблюдают.
- Чем у вас штабы занимаются, если самый главный вопрос – люди, которые представляют потенциальную угрозу, – вами не проработан, вы не знаете их количество?, - спросил у глав Дмитрий Азаров.
Губернатор поручил всем руководителям муниципалитетов заняться делом: узнать, где живут "самоизолированные", а затем постоянно обновлять списки. При этом к контролю глава региона призвал подключить активных горожан.
- В каждом доме есть старшие по дому, у вас есть управляющие микрорайонами, советы микрорайонов: у вас огромное количество помощников, которых вы всего лишь должны включить в эту работу!, - уточнил Дмитрий Азаров.
Более того, на вокзалах и в аэропортах теперь будут доносить более пугающую информацию о том, что грозит тем, кто пренебрегает карантином.
Особенно позаботились и о группе риска: пожилых, лицах с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендовали по возможности не выходить из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU