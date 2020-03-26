600 млн рублей в Самарской области выделили на поддержку врачей скорой помощи, медсестер и инфекционистов

26 Март 2020 2020-03-26T06:51:38+03:00

Эти деньги пойдут на зарплаты и надбавки для медиков, которые сегодня борются с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Дополнительную поддержку из регионального бюджета получат медики Самарской области. Сейчас на зарплаты врачам дополнительно направили еще 600 млн рублей.

"Это в первую очередь дополнительная поддержка врачей скорой помощи и первичного звена, но и специальным решением мы установили особые набавки за особый режим работы для врачей-инфекционистов, которые сегодня уже принимают пациентов с коронавирусом", - рассказал Дмитрий Азаров.

Также глава региона отметил, что собирается в ближайшее время встретиться с врачами и узнать "из первых рук", что сегодня нужно медицине региона, какие есть проблемы с оборудованием и расходниками.

Также глава региона сообщил, что сегодня в регионе к приему больных готовы 1500 коек, 258 специальных боксов, есть 1353 аппарата ИВЛ. Но сейчас обустраиваются новые койкоместа, чтобы быть готовыми к любому потоку пациентов.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Самарской области на 26 марта читайте далее.

ИСТОЧНИК KP.RU