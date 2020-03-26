Дмитрий Азаров рассказал о нерабочей неделе для жителей области
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал инициативы президента РФ Владимира Путина и рассказал, какой будет для жителей Самары нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. Особенно глава региона подчеркнул, что самарцы не должны волноваться о проблемах с продуктами питания в торговых сетях.
- Я думаю, что тот ажиотаж, который был в торговых сетях неделю назад, сегодня спал потому, что люди поняли, что обеспеченность продуктами, серьезный запас прочности у нас большой и не нужно волноваться, - отметил он.
А вот с крупными промышленными предприятиями еще предстоит посоветоваться и понять, какое решение будет максимально безболезненным.
- Важно очень точно рассчитать, какое влияние окажет принятое решение на их текущую деятельность. Вызовы, с которыми столкнулась экономика страны, касаются абсолютно всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, - подчеркнул глава региона.
Конечно, все самарские предприниматели смогут рассчитывать на обещанные меры поддержки: отсрочку налоговых платежей, отложенные платежи по кредитам, отсрочку по страховым взносам. А в Самарской области отдельные меры поддержки уже разработаны для сферы туризма и услуг.
- Я уверен, что это вселяет в людей спокойствие и уверенность, а те дополнительные меры поддержки, которые получат российские семьи, будут очень кстати в складывающейся обстановке, - уточнил Дмитрий Азаров.
ИСТОЧНИК KP.RU