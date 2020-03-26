2020-03-26T07:26:20+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал о нерабочей неделе для жителей области

Он предложил жителям не волноваться о запасе продуктов на нерабочей неделе в Самаре и уверил бизнес, что о нем позаботятся
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре объяснили, как пройдет нерабочая неделяВ Самаре объяснили, как пройдет нерабочая неделяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал инициативы президента РФ Владимира Путина и рассказал, какой будет для жителей Самары нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. Особенно глава региона подчеркнул, что самарцы не должны волноваться о проблемах с продуктами питания в торговых сетях.

- Я думаю, что тот ажиотаж, который был в торговых сетях неделю назад, сегодня спал потому, что люди поняли, что обеспеченность продуктами, серьезный запас прочности у нас большой и не нужно волноваться, - отметил он.

А вот с крупными промышленными предприятиями еще предстоит посоветоваться и понять, какое решение будет максимально безболезненным.

- Важно очень точно рассчитать, какое влияние окажет принятое решение на их текущую деятельность. Вызовы, с которыми столкнулась экономика страны, касаются абсолютно всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, - подчеркнул глава региона.

Конечно, все самарские предприниматели смогут рассчитывать на обещанные меры поддержки: отсрочку налоговых платежей, отложенные платежи по кредитам, отсрочку по страховым взносам. А в Самарской области отдельные меры поддержки уже разработаны для сферы туризма и услуг.

- Я уверен, что это вселяет в людей спокойствие и уверенность, а те дополнительные меры поддержки, которые получат российские семьи, будут очень кстати в складывающейся обстановке, - уточнил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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