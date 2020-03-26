Без малейшего стыда: в Тольятти молодой парень нагло ограбил пенсионерку

26 Март 2020 2020-03-26T08:24:13+03:00

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В сквере Автозаводского района Тольятти произошло дерзкое ограбление. 71-летняя женщина стала жертвой грабежа средь бела дня. Неизвестный рывком выхватил у нее сумку с телефоном и деньгами, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 19500 рублей.

– Правоохранители установили приметы подозреваемого и отправили в наружные службы. Задержать злоумышленника смогли сотрудники Росгвардии, которые передали его полиции. Им оказался 23-летний ранее не судимый местный житель, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек признал свою вину, а а также вернул имущество пенсионерке. Расследования дела по статье «Грабеж» продолжается. Максимальная санкция подразумевает четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU