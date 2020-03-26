В Самарской области судебные приставы едва не пустили иномарку должника на торги
Судебные приставы Самарской области рассказали, как наложили арест на иномарку должника. Мужчина не платил по налогам и накопил задолженность в размере 61 тысячи рублей. Представителям исполнительной власти пришлось наложить арест на транспортное средство.
– Так как добровольно местный житель долг не погашал, ему сообщили, что его «Шкода» будет отправлена на торги и реализуется в счет долга. Только эти методы заставили гражданина «шевелиться», – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Мужчина, испугавшись потерять свой автомобиль, незамедлительно оплатил всю сумму целиком. Таким образом исполнительно производство было окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU