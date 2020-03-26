2020-03-26T08:44:51+03:00
Общество

В Самарской области судебные приставы едва не пустили иномарку должника на торги

Это помогло гражданину быстрее заплатить сумму целиком
Владислав КИРСАНОВ
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Долг в размере 61 тысячи рублей мужчина оплатил только после вмешательства приставов ФОТО: УФССП по Самарской областиДолг в размере 61 тысячи рублей мужчина оплатил только после вмешательства приставов ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Самарской области рассказали, как наложили арест на иномарку должника. Мужчина не платил по налогам и накопил задолженность в размере 61 тысячи рублей. Представителям исполнительной власти пришлось наложить арест на транспортное средство.

– Так как добровольно местный житель долг не погашал, ему сообщили, что его «Шкода» будет отправлена на торги и реализуется в счет долга. Только эти методы заставили гражданина «шевелиться», – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина, испугавшись потерять свой автомобиль, незамедлительно оплатил всю сумму целиком. Таким образом исполнительно производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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