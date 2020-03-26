В Самарской области задержали женщину, которая собиралась торговать наркотиками

26 Март 2020 2020-03-26T09:17:06+03:00

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Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области задержали 35-летнюю жительницу Чапаевска. Дело в том, что она приобрела героин и собиралась в дальнейшем его продавать. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

– Расследование этого дела продолжалось более полугода. Когда все детали были раскрыты, оно было передано в суд для рассмотрения по существу. Высшая инстанция признала гражданку виновной, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Обвиняемой было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. На днях этот приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU