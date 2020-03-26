Могла произойти трагедия: в Самарской области задержали пьяного водителя с маленьким ребенком в машине
На днях, в Камышлинском районе Самарской области два сотрудника ГИБДД заметили подозрительный автомобиль ВАЗ. Дело в том, что машина ехала по трассе М-5, виляя по дороге. Правоохранители экстренно остановили водителя.
– Им оказался 34-летний мужчина. Он был явно пьян: у него была несвязная речь, шаткая походка, сильный запах спиртного. Сам он признался, что выпивал. Но поразило другое – на заднем пассажирском сидении с ним был его 6-летний сын. Ребенок сидел без детского кресла, а отец ехал не пристегнутый ремнем безопасности, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
На место приехала мать ребенка и забрала его. Благодаря внимательности инспекторов удалось избежать трагедии. Мужчина будет привлечен к административной ответственности по нескольким статьям.
Пьяный водитель с маленьким ребенком Самарская область .
ИСТОЧНИК KP.RU