2020-03-26T10:18:22+03:00
Общество

Могла произойти трагедия: в Самарской области задержали пьяного водителя с маленьким ребенком в машине

Слаженная работа инспекторов ГИБДД позволила обойтись без страшных последствий [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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34-летний водитель едва мог управлять автомобилем, а ребенок был без детского кресла34-летний водитель едва мог управлять автомобилем, а ребенок был без детского креслаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях, в Камышлинском районе Самарской области два сотрудника ГИБДД заметили подозрительный автомобиль ВАЗ. Дело в том, что машина ехала по трассе М-5, виляя по дороге. Правоохранители экстренно остановили водителя.

– Им оказался 34-летний мужчина. Он был явно пьян: у него была несвязная речь, шаткая походка, сильный запах спиртного. Сам он признался, что выпивал. Но поразило другое – на заднем пассажирском сидении с ним был его 6-летний сын. Ребенок сидел без детского кресла, а отец ехал не пристегнутый ремнем безопасности, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На место приехала мать ребенка и забрала его. Благодаря внимательности инспекторов удалось избежать трагедии. Мужчина будет привлечен к административной ответственности по нескольким статьям.

Пьяный водитель с маленьким ребенком Самарская область .

ИСТОЧНИК KP.RU

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